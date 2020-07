Festival Made in America de Jay-Z se cancela por la pandemia

Nueva York.- El festival anual de Jay-Z en Filadelfia, Made in America, no se celebrará el primer fin de semana de septiembre en Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus.

En un comunicado emitido el miércoles, Roc Nation, la compañía del magnate del rap, dijo que planea producir el popular festival en 2021.

“2020 es un año como ningún otro. Estamos en un momento pivotal en la historia de esta nación. Colectivamente, estamos luchando pandemias paralelas, el Covid-19, el racismo sistemático y la brutalidad policial. Ahora es el momento de proteger la salud de nuestros artistas, fans, socios y comunidad así como de enfocarnos en nuestro apoyo a organizaciones e individuos que luchan por la justicia social y la igualdad en nuestro país. Por lo tanto, el festival Made In America será reprogramado para el fin de semana del Día del Trabajador de 2021”, dijo Roc Nation en la misiva.

