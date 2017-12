Mon Laferte dice 'no' al Festival Viña del Mar 2018

Agencia

CHILE.- Mon Laferte, cantante chilena, descartó presentarse en el show del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar del próximo año, debido a cansancio acumulado.

De acuerdo con Notimex, en rueda de prensa, ante la consulta sobre si se presentará en el próximo Festival de Viña del Mar, donde triunfó en febrero pasado, comentó que “no, por ahora. Pedí tener un tiempo libre, porque han sido tres años de no parar y me duele la espalda horrible de tantas giras y viajes”.

“Necesito un tiempo para reflexionar también todo lo que ha pasado, que han sido cosas increíbles, y tengo ganas de escribir. Tengo muchas canciones y tengo en mente un proyecto ambicioso que mezcla música y danza, entonces necesito tiempo. Mi mente y mi corazón lo necesitan”, puntualizó Laferte.

Respecto a su presentación de esta noche en el Arena Santiago de esta capital, ante unas 14 mil personas, dijo “estoy nerviosa y emocionada, porque es el concierto más grande de mi vida”.

“Dar un concierto en Chile, así de masivo, era impensado para una chica que estuvo en la televisión (en alusión a su paso por el programa de talentos local ‘Rojo’)”.

“De pronto las personas son muy prejuiciosas y yo sentía que el prejuicio jamás me iba a permitir volver a Chile y tener una carrera como músico con credibilidad”, indicó Laferte, quien acaba de ganar un Grammy Latino por “Amárrame”, como Mejor Canción Alternativa.

En el plano personal “por primera vez pasaré la Navidad con mi familia después de 10 años, esa es una alegría grande para mi corazón”.

La cantante habló sobre el colombiano Juanes, con quien cantó el tema “Amárrame” y con quien realizará una gira por Estados Unidos, Canadá y Europa el próximo año, “lo quiero, lo admiro, soy su fan y soy su groupie, siento que ha sido muy generoso conmigo”.

Luego de las elecciones presidenciales de la víspera en Chile, en las que ganó el derechista Sebastián Piñera, la popular intérprete dijo: “quiero decirle a todo el mundo que tienen que votar. En México y Chile, los jóvenes dicen que no les gusta nadie y no votan, pero sí tienen que votar, todos tienen que votar”.

“Yo voy a seguir luchando desde mi trinchera, que es el arte, con mi ejemplo, sigo luchando por las cosas que creo justas y las cosas que creo que necesita no sólo Chile, sino que también México. Ahí no puedo votar, pero puedo como ciudadana intentar aportar algo con mi arte”.