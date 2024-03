'Fiesta en la Madriguera': Descubre la fecha de lanzamiento y mira el tráiler oficial

El próximo 1 de mayo, los cinéfilos podrán sumergirse en la magia de "Fiesta en la Madriguera" , la más reciente obra del aclamado director mexicano Manolo Caro. Esta película, basada en la novela del reconocido escritor Juan Pablo Villalobos y adaptada por el guionista argentino Nicolás Giacobone , promete cautivar a la audiencia con su intrigante historia.

El anuncio del estreno de esta esperada producción llegó a través de las redes sociales de Netflix , donde también se compartió un emocionante adelanto de dos minutos y una vez segundos que dejó a todos con ganas de más.

La trama de "Fiesta en la Madriguera" sigue los pasos de Tochtli , un niño excepcionalmente inteligente, hijo de un poderoso narco llamado Yolcaut . Acompañaremos a Tochtli en su viaje por un mundo lleno de secretos y peligros, donde deberá enfrentarse a desafíos que pondrán a prueba su valentía y determinación.

Interpretado por Miguel Valverde Uribe, Tochtli parece tenerlo todo una vista simple, pero su mundo da un giro inesperado cuando anhela un hipopótamo enano de Namibia. Su padre, interpretado por Manuel García-Rulfo, se embarca en una misión para hacer realidad este deseo.

El elenco de la película también cuenta con actores como Raúl Briones, Teresa Ruiz, Alfredo Gatica, Mercedes Hernández, Pierre Louis, Lizeth Selene, y las participaciones especiales de Debi Mazar y Daniel Giménez Cacho, entre otros.

La grabación de Fiesta en la Madriguera se realizó tanto en Guadalajara como en la ciudad de Katima Mulilo, en Namibia. El equipo detrás de cámaras está liderado por María Secco en la dirección de fotografía, JC Molina en el diseño de producción y Yibran Asuad en la edición.

De acuerdo con Manolo Caro (Elvira, Te Daría Mi Vida Pero la Estoy Usando, La Casa de las Flores), la adaptación de la película incluye diferencias significativas respecto a la novela, como la incorporación de nuevos diálogos y una línea argumental adicional.

"Juan Pablo desde el principio nos dijo 'la novela no se va a tocar, la novela está impresa y está ahí y siempre va a existir de esa manera. Nosotros ahora estamos haciendo la película, que es otro lenguaje, otro mundo'. Espero "No decepcionar a los fans de la novela, pero fue muy divertido crear con un nuevo arco, una nueva línea argumental que no estaba en el libro" , comentó el realizador en entrevista con GENTE en diciembre pasado.