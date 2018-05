Preparan filme de Donald Trump: “El Aprendiz”

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El ascenso al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será llevado al cine en una película titulada The Apprentice (El aprendiz), mismo que mostrará la manera en cómo un constructor se abrió camino hasta llegar a convertirse presidente número 45 de su país y ocupar “el Despacho Oval”.

El guión estará bajo la tutela de Gabriel Sherman, periodista de Vanity Fair, se informó a la prensa estadunidense quien dijo mediante un comunicado que "como periodista, he informado sobre Donald Trump durante más de 15 años".

Explicó que lo que más atrajo de esta historia fueron sus orígenes como joven empresario en un mundo rudo como lo es Nueva York en las décadas de los 70 y 80. “Ese periodo formativo deja claras muchas cosas sobre el hombre que hoy ocupa el despacho oval", agregó.

También te puede interesar: Trump podría ser esculpido en glaciar por el cambio climático

El aprendiz como llevará el título, hace referencia al reality que fue presentado en la NBC durante siete temporadas.

La intención de este proyecto es narrar el ascenso al poder de Trump visto desde la perspectiva de muchas de sus mayores influencias, como el abogado -y mentor del mandatario- Roy Cohn.

Exciting news! Our Ailes miniseries is headed to Showtime https://t.co/RrPlajcKHX — Gabriel Sherman (@gabrielsherman) 4 de abril de 2017

El filme será producido por Amy Baer a través de su compañía Gidden Media, compañía que tiene en cartelera el estreno de Mary Shellery (Haifaa Al-Mansour, 2017), biografía sobre la creadora de Frankenstein.

Sherman no es un extraño en Hollywood ya que recientemente logró que su libro The Loudest Voice in the Room, sobre el difunto fundador de Fox News, Roger Ailes, fuera adaptado para una serie de televisión en la cadena de pago Showtime, con producción de Jason Blum (Blumhouse).

Se anunció que el equipo de este gran proyecto iniciará con el proceso de selección mediante un casting con la finalidad de encontrar al actor idóneo para interpretar a Trump en todas sus facetas.