Filtran detalles sobre la posible colaboración de Shakira y Manuel Turizo

Luego de su éxito junto a Bizarrap, Shakira alista el próximo lanzamiento del sencillo "Copa Vacía", el cual será un tema que lanzará con Manuel Turizo.

Fue este domingo que se reveló la portada oficial del siguiente estreno musical de la cantante colombiana, en el cual aparece la estrella con una cola de sirena y pelo rosa.

Además de la revelación del nuevo sencillo, en redes sociales se filtró un fragmento del tema, caracterizado por el ritmo del género urbano.

Sobre este lanzamiento, la cantante no ha compartido un anuncio oficial o algún mensaje sobre el mismo, aunque la portada fue revelada por la plataforma Shazam.

