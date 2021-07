El traje negro regresa: Filtran juguetes de 'Spider-Man: No Way Home'

MÉXICO.- Hace una horas se filtraron imágenes de los nuevos 'sets' de juego de Hasbro de la película "Spider-Man: No Way Home", revelándonos un poco más sobre la trama de esta ansiada película y quizás... confirmando que no habrá "Spider-Verse".

En las fotos se pueden apreciar varios detalles curiosos como son el regreso de Dr. Stranger, Vulture, Mysterio y Wong. Además podemos ver el nuevo diseño de los personajes de 'Ned' y 'MJ'.

Lo que más salta a la vista son los trajes nuevos de Spider-Man, el "Updgrated", el "Integrated" y el negro con dorado.

Buenos días solo a los nuevos funkos de Spiderman No Way Home 😍 pic.twitter.com/QsgIiSyQbZ — 🐤🔥✏️ (@wildtorchic) July 2, 2021

Mais alguns brinquedos de "Spiderman no Way Home" agora da linha legends: pic.twitter.com/72AZCZovUe — Marvel Plus | #𝐋𝕲𝕂𝖑 (@MarvelPlusBR) July 2, 2021

Además podemos ver que en uno de los sets de juego confirman el regreso de Vulture y una posible pelea en el santuario de Dr. Strange.

Lamentablemente no hay señales de los demás Spider-Man's, ni siquiera una pista del tan esperado 'Spider-Verse' lo que ha puesto triste a muchos fans de Twitter. Sin embargo, otros más optimistas aseguran que el MKT de la película jamás dejaría que se filtre cualquier información sobre este 'crossover' por lo que mantienen las esperanzas de ver a los 3 arácnidos en pantalla.

La filtración de estos productos podría significar que pronto podremos ver el primer adelanto de "Spider-Man: No Way Home", por lo que te invitamos a estar atento de nuestras redes sociales y nuestro sitio web.

"Spider-Man: No Way Home" estrenará el 16 de diciembre de 2021 y estará protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jamie Foxx y Alfred Molina. Será dirigida por Jon Watts y producida por Kevin Feige.

