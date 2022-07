Filtran video con comentarios sexistas a alumnas de la Academia

Comentarios machistas en La Academia 20 años han cimbrado a las redes sociales y obligado a Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, salir al paso y en su cuenta de twitter afirmar que ya se está investigando el hecho.

La noche de este sábado comenzó a difundirse el video de un ensayo con integrantes del reality show, en el que una voz masculina filtrada se refiere a una chica con palabras sexistas.

"Viene bien tapadita, hace un chorro de frío, viene bien sexi, ¡mami!", se oye, para luego romper en risas.

Vanessa Claudio, conductora de la emisión dominical, fue la encargada de condenar oficialmente el hecho.

"En esta producción y en esta empresa nos tomamos muy en serio el trato correcto y respetuoso a todos y cada uno de los que participamos en esta producción, por lo que condenamos este tipo de conducta. Se están tomando las medidas correspondientes", indica Vanessa.

¿está persona de su producción hace alusión “al frío del foro” las únicas mujeres en para la son Cesia y Jackie PERO NO SE REFIERE A ELLAS?

Nos creen tontos 😂, y aún si no fuera a ellas era alguien de ahí y no debería ser permitido. #AcosoEnLaAcademia #LaAcademiaDuelos pic.twitter.com/HI7FeViQZm