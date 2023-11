¡Finaliza la Huelga en Hollywood! Actores y Estudios llegaron a un acuerdo

El sindicato de actores de Hollywood consiguió un acuerdo tentativo con los estudios este miércoles para concluir su huelga, con lo que llegó a su fin una disputa laboral de varios meses que generó una extensa pausa histórica en la industria del entretenimiento.

Es importante aclarar que aún falta que el acuerdo contractual por tres años sea aprobado en votaciones de la junta directiva sindical y sus miembros en los próximos días.

Aunque de todas formas los líderes declararon que la huelga llegará a su fin a las 12:01 de la madrugada del jueves.

Después de casi cuatro meses, ha pasado a la historia como la huelga de actores de cine y televisión más larga en la historia de Estados Unidos.

Más de 60 mil integrantes del Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) entraron en paro el pasado 14 de julio.

En ese momento se unieron a guionistas que habían dejado sus labores más de dos meses antes.

Fue la primera vez en que los dos sindicatos estuvieron en huelga al mismo tiempo desde 1960.

Los estudios eligieron negociar primero con los escritores, alcanzando un trato que sus líderes catalogaron como un gran victoria, por lo que terminaron su huelga el 26 de septiembre.

Los términos del acuerdo no fueron dados a conocer por el momento.

SAG-AFTRA señaló que los detalles se harán públicos luego de una reunión el viernes en la que los integrantes de la junta revisarán el contrato.

Los temas sobre la mesa incluyeron la compensación a corto plazo y pagos de regalías en el futuro por desempeños en el cine y la tv, al igual que el control de las imágenes de los actores y sus retratos generados con inteligencia artificial.

Ejecutivos de las principales compañías de entretenimiento, incluidas Disney, Netflix, Universal y Warner Bros. Discovery, intervinieron directamente en las negociaciones con la SAG-AFTRA.

SAG-AFTRA says their new deal, valued at $1 billion, includes…



• A streaming participation bonus



• “Above pattern” minimum compensation increases



• Substantial increases for pension & health caps



• Pay increases for background actors



Contract provisions protecting…

SAG-AFTRA says they have achieved "unprecedented provisions for consent and compensation that will protect members from the threat of AI."

The SAG-AFTRA strike will officially end at 12:01am PT tomorrow.



The agreement next goes to the SAG-AFTRA national board for approval on Friday and then to a ratification vote by SAG members. pic.twitter.com/YNl6CZm6h5 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 9, 2023

SAG-AFTRA and the studios have officially reached a tentative deal on a new 3-year contract.

Con información de AP.