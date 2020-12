Finalmente Llega Mulán; se estrena hoy en Disney +

Ciudad de México.- Después de que su estreno mundial fuera pospuesto en marzo pasado por la pandemia del coronavirus, en medio de ciertas controversias con la historia y su falta de diversidad en el equipo de producción, críticas no del todo favorables, Mulán por fin llegó a México.

La versión de acción real de la cinta animada sobre la heroína china está disponible desde este viernes en Disney +.



"Creo que es una historia muy contemporánea aún, porque las mujeres no tenemos siempre las mismas posibilidades que los hombres, y creo que ya es hora que exista una igualdad en lo profesional, en la vida cotidiana.



"Y eso es lo que muestra la historia de Mulán: que también una niña puede traer honor a su familia, luchar y ser quien realmente se siente", expresó la diseñadora de vestuario Bina Daigeler, en marzo.

Hua Mulán (Liu Yifei) es una joven aventurera que no ha logrado brindarle honor a su familia: debido a su carácter rebelde, no es hallada apta como futura esposa. Así que, cuando el Imperio Chino debe reclutar soldados para combatir a los Rourans, Mulán, con tal de salvar a su envejecido y enfermo padre, desafía la ley y se hace pasar por un hombre para ir a la guerra.



La adaptación se trata de una historia aún más apegada a la leyenda china de Hua Mulán y con la que Disney muestra a una heroína mucho más aguerrida y una mujer dispuesta a defender su valor y honor contra todos.



"Soy padre de dos niñas y quería hacer una película que tuviera un modelo que encarnara los valores de lealtad, valentía y verdad, que es valiente y determinada, que puede salir y demostrara que, si tienes esas cualidades, puedes lograr lo que se proponga", dijo el productor Jason Reed.



Esta Mulán fue dirigida por Niki Caro, la segunda mujer contratada por Disney para hacerse cargo de un filme con un presupuesto mayor a los 100 millones de dólares.



Bajo su responsabilidad, estuvo un elenco plagado de superestrellas asiáticas, como Donnie Yen, Gong Li, Jet Li y Tzi Ma.



"Niki es como mi propia Mulán. Es muy inteligente, es imparable, tiene una gran visión creativa, nunca se cansa, llega al set todos los días, se despierta al amanecer, se va a dormir hasta tarde y está concentrada en contar una gran historia.



"¿Pero por qué creo que era perfecta para esta cinta? Aparte de esas cosas, a lo largo de su carrera ha mostrado sensibilidad y consideración al contar historias, lo que era importante para adentrarnos a otra cultura, descubrir las verdades que hay ahí y hacerlas identificables y entendible para una audiencia global", sostuvo el productor.



La cinta, que huye de los musicales, da una mayor profundidad a la protagonista, quien admite ser leal, valiente y no honesta consigo mismo, además de que explora más a detalla su relación con los demás personajes. "Ver ese viaje que tiene de entendimiento, de ser ese alguien con esas básicas cualidades, como la valentía, inteligencia, determinada y fuerte, a encontrar su fuerza interna y su propia voz, que son la llave para su éxito final.



"Queríamos mostrar esa travesía y sentir el impacto emocional de apreciar sus propias habilidades, ser honesta con ella misma y finalmente obtener la victoria por esas razones", agregó Reed.

La voz de Mulán en la versión Latina

Para Ximena de Anda, quien prestó su voz a Mulán en la versión latinoamericana del filme de acción real de Disney, son justificados todos los cambios que dejaron atrás elementos de la película animada.



De acuerdo con la actriz de doblaje, el título que se estrena hoy por Disney + se enfoca únicamente en la heroína china y en su impacto.



"Yo insisto en que si quieren música y ver a Mushu (un dragón, amigo de Mulán), vean la caricatura, que además, es maravillosa y doblada por la gran Maggie Vera. Pero creo que la comparación es el ladrón de la felicidad.



"A mí me parece una película con un giro nuevo, totalmente disfrutable, sobre todo por estos pequeños cambios que hizo Disney, en donde le da todo el poder a ella, en donde ya no la acompaña la suerte, ni las circunstancias, esta Mulán está hecha a base de sus propias decisiones", destacó De Anda.



Con apenas seis años en el doblaje, pero toda su vida dentro del medio participando en teatro y televisión, la mexicana conoce a la perfección lo que es picar piedra para forjar su propio camino.



"El saber que le estaba dando voz a un personaje que no es una princesa, sino que se parte la cara buscando un lugar, fue increíble y con eso yo me puedo relacionar", compartió.



Para la artista es importante abrirse a la oportunidad de descubrir una nueva historia con un mensaje mucho más poderoso, centrado en el empoderamiento femenino.



"Es un tema que está más que puesto sobre la mesa, porque estamos tratando de buscar igualdad y Mulán lo hace en medio de un patriarcado brutal dentro del contexto histórico de esta historia", aseguró.