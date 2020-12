FKA twings demanda a Shia LaBeouf por agresióny abuso sexual

El actor Shia LaBeouf fue acusado por la cantante FKA twigs de haberla agredido, abusado sexualmente y sentimentalmente durante su relación, aseguró este viernes el portal de noticias TMZ.

La demanda incluye una larga lista de supuestas agresiones y presuntos comportamientos machistas de LaBeouf, presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles, sostiene que el actor durante menos de un año, tiempo que fue novio de KFA twigs, contagió a la cantante a sabiendas que él tenía una enfermedad de transmisión sexual.

"Me gustaría ser capaz de crear concienciación sobre las tácticas que los abusadores usan para controlarte", apuntó este viernes la cantante al diario The New York Times.

Los hechos en el centro de la denuncia tuvieron lugar en 2019. el actor conducía a toda velocidad y sin cinturón cuando la amenazó con estrellarse con el coche si no le decía en ese mismo momento que le amaba.

Justo después, cuando pararon en una gasolinera, LaBeouf, siempre según el relato de la denuncia, la agredió y la tiró contra el coche antes de obligarla a meterse de nuevo en el vehículo para continuar el viaje.

La cantante también se refirió en su demanda a episodios en los que el intérprete supuestamente la golpeaba hasta dejarla con moratones.

FKA twigs sostuvo asimismo que a Labeouf no le gustaba que mirara o hablara con camareros.

El intérprete respondió ante las denuncias por medio de un correo electrónico que fue publicado en los medios de comunicación, pero responsabilizó de sus acciones al consumo de estupefacientes.