¿Peor que Sarita? Critican a Flor Rubio por su llanto en homenaje de José José

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras varios días de incertidumbre por fin se realizó el homenaje y entierro de José José, por lo que tanto fanáticos del cantante como personalidades de la farándula se dieron cita al evento, pero entre ellos hubo alguien que destacó y no fue precisamente de la mejor manera; y no, no estamos hablando de Sarita, sino de la conductora Flor Rubio, quién lloró con tanto énfasis, que de inmediato se volvió objeto de burlas

De acuerdo a El Heraldo de México, Rubio rompió en llanto mientras transmitía en vivo para Venga la Alegría el Homenaje a José José en Bellas Artes.

La conductora recordó los momentos en que convivió con el cantante en las grabaciones de “La fea más bella” en Televisa, y mientras narraba las anécdota, la conductora no pudo más y rompió en llanto y desesperación por la pérdida de ‘El Príncipe de la Canción.

Tras su intervención, los usuarios de redes sociales señalaron una sobreactuación y comentaron que se merecía el Oscar por la intensidad con que relató su anécdota y como siempre, no faltaron los memes.

