Florence Welch pospone gira mundial por cirugía de emergencia

La cantante británica Florence Welch, se sometió a una cirugía de emergencia que le ‘salvó la vida’, tras cancelar dos conciertos.

A través de un comunicado, Welch dijo que no se sentía preparada para contarle a sus fanáticos sobre su condición médica que la llevó a la cancelación de sus shows en Zurich Openair y el Festival de Rock en Sena.