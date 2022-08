Florinda Meza no demandará a Shakira por "plagio" al Chavo del 8

Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito” y recordado por su icónico personaje en la serie de comedia “El Chavo del 8”, reveló que los rumores de la supuesta demanda que interpondría a Shakira por copiar los movimientos de la garrotera en su video musical “Te Felicito”, es completamente falsa.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la intérprete de “Doña Florinda” emitió un comunicado para el público en general y la prensa que difundió la noticia falsa.

La actriz expresó que los medios de comunicación y las redes sociales en ocasiones inventan historias para vender y ganar reacciones, asimismo dejó claro que todo lo señalado en las noticias anteriores era una mentira.

“A toda la opinión pública:La noticia de que voy a demandar a Shakira es FALSA.

A veces, para vender o ganar likes, los medios y las redes sociales inventan historias

No hay fundamento en esta noticia. Yo jamás he declarado nada al respecto. Es una mentira”, se lee en la publicación del pajarito azul.

Y aunque varios internautas comentaron que no se necesitaba aclaración del tema, para la viuda de Chespirito era necesario no dejar nada de duda, pues asegura que varios periodistas le llamaron para averiguar si la demanda era cierta.

“Estás en lo cierto, pero, aunque no lo crean, me llamaron varios periodistas para saber si era verdad. Y muchos fans me lo preguntaron en serio. Y si ahora lo aclaro es porque empezaron a decirme que por favor, no la demandara, como si eso fuera real”, respondió Florinda Meza a un fan.

El paso de la “garrotera”

Luego de que la cantante colombiana lanzara su más reciente éxito “Te Felicito”, en dúo con Raw Alejandro, varios usuarios compararon el peculiar paso de la artista con los movimientos del niño del barril cuando le daba la famosa garrotera.

A raíz de esto se generó una ola de publicaciones que aseguraban que Florinda Meza, demandaría a la intérprete de “Pies descalzos”.