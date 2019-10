Forever 21 lanza sudadera para vengarse de Ariana Grande

Redacción/SIPSE

Cancún.- En medio de un litigio iniciado por la intérprete de 7 Rrings, Forever 21 ha lanzado una sudadera con la leyenda Don’t Call Me Angel, nombre del nuevo sencillo de Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey.

La producción de esta prenda ha sido interpretada por la prensa especializada como un contraataque de la tienda de moda luego de que Ariana demandó a la firma de low cost por utilizar su imagen sin su consentimiento, exigiendo para ello 10 millones de dólares como reparación del daño.

Para desgracia de la también actriz, la querella fue puesta en pausa en los tribunales, debido a la bancarrota en la que se encuentra Forever 21 y la falta de recursos para pagarla.

Según el portal oficial de Forever 21, la sudadera tiene un costo de 439 pesos, es de color negro, con la fotografía de un querubín, y la leyenda Don’t Call Me Angel.

Ante esto, las redes se activaron inmediatamente y la opinión pública se dividió a favor y en contra de la marca.

También te puede interesar: Otro golpe contra Forever 21: Ariana Grande demanda a la marca de ropa

El pasado 3 de septiembre, la cantante y actriz estadounidense Ariana Grande, presentó ante la corte federal de California una demanda contra Forever 21 por daños y robo de imagen, por lo cual pide 10 millones de dólares de reparación.

Tras comenzar negociaciones y no llegar a un acuerdo de patrocinio, la superestrella pop alega que la marca contrató a una modelo similar a ella para una campaña en las redes sociales, con la que se beneficiaron durante aproximadamente 14 semanas.

De acuerdo con E! News, que obtuvo los documentos legales que presentó Ariana, la marca lanzó “una campaña engañosa en su sitio web y plataformas de redes sociales principalmente en enero y febrero de 2019”.

“La campaña aprovechó el éxito simultáneo del álbum Thank U, Next, de Grande, al publicar al menos 30 imágenes y videos no autorizados que se apropiaron indebidamente del nombre, imagen y música de Ariana para crear la falsa percepción de su respaldo”.

Asimismo, “sugirieron falsamente” el respaldo de Grande con fotografías de una modelo parecida que además porta ropa y accesorios muy similares a los que Ariana utiliza en su video 7 rings.

Por lo anterior, la cantante busca “una indemnización de daños compensatorios y triples por un monto que se demuestre, pero en no menos de 10 millones”, así como “la devolución de las ganancias de Forever 21 y Riley Rose atribuibles a la infracción de la propiedad intelectual de los demandantes derechos y derechos de publicidad”.





In the midst of a lawsuit with Ariana Grande, Forever 21 releases a sweatshirt with the caption of Grande's latest single "Don't Call Me Angel."



A few weeks ago, the company filed for bankruptcy and the lawsuit was put on hold due to lack of money for Grande to sue for. pic.twitter.com/qKyMaOkfFv