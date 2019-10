La forma en que Marilyn Monroe 'calló' al periodista que la llamó vulgar

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace 57 años Marilyn Monroe dejó este mundo, la rubia que se convirtió en un ícono de la cultura pop y musa de muchísimos artistas, destacó tanto por su belleza como por su personalidad y una anécdota en específico, da cuenta de su inteligencia y sentido del humor.

En una ocasión dejó 'callado' a un periodista que aseguró que se veía 'sumamente vulgar'.

Durante los premios Henrietta de 1952, la actriz sorprendió al usar un llamativo vestido rojo con escote pronunciado y corte de sirena.

Este sexy atuendo desató las críticas de la prensa, mientras algunos aseguraban que lucía radiante, otro por su parte afirmó que 'se veía vulgar' y que 'mejor hubiera usado un saco de papas'.

La dura crítica llegó hasta los oídos de Marilyn, quien decidió 'contestarle' al reportero con una divertida sesión de fotos vestida con un saco de papas.

“Use cierto vestido rojo en una fiesta en el hotel Beverly Hills. Era un vestido hermoso pero una periodista escribió que yo me veía vulgar con él y que me hubiera visto mejor en un saco de papas. Así que uno de mis publicistas preguntó: ¿por qué no te tomamos fotos en un saco de papas? La idea me encantó", dijo.