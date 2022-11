Como me hubiese gustado no hacer esas fotos para Playboy: Laura Flores

Laura Flores es reconocida como una de las figuras femeninas más atractivas, su bello rostro se volvió familiar en las telenovelas mexicanas, pero cuando posó para la revista Playboy, en 1992, las cosas cambiaron.

Flores, de ahora 59 años, reconoce que se arrepiente de haber posado para dicha publicación para caballeros, pues la estigmatizó en ese momento y afectó a su hija, que fue víctima de "bullying" en la escuela por este motivo.

La protagonista de "Piel de otoño" y "Cómplices al rescate " contó al programa "Siéntese quien pueda" que a pesar de que las fotos de dicha revista fueron muy cuidadas y "no se veía nada", la corrieron de una telenovela, por lo que no tiene un buen recuerdo de esta experiencia.

"Yo salí en Playboy en 1992 y me corrieron de una telenovela; a mí me hizo un daño espantoso en ese momento", aseguró.

"Laura Flores, salvajemente atrevida" se lee en la portada en la que Laura se cubre los senos con sus brazos y sólo una sábana cubre las partes íntimas de su cuerpo.

El sufrimiento de su hija

Laura Flores recordó que cuando su hija María del Cielo estaba en la secundaria, sus compañeros la molestaban con las fotos de la revista, esta situación la ponía triste, al grado que un día se lo dijo llorando; tuvo que tomar terapia.

"Le hice un daño sin querer en su momento a mi hija, se avergonzaba de mí, ella me lo platicó sin enojo, simplemente me decía 'mamá estoy harta, ya no sé qué hacer, lloro cada vez que estoy en la escuela y me muestran las fotos'", contó.

Aunque reconoce que esos tiempos eran diferentes a los de ahora, en realidad hubiera preferido nunca haber posado para dicha publicación de haber sabido que eso le causaría un daño a su hija.

"Cómo me hubiese gustado no hacer esas fotos porque me dolió en el alma que a mi hija le hicieran bullying", detalló.

Laura contó en alguna ocasión que si posó lo hizo porque en ese momento no pensaba casarse ni tener una familia.

(Con información de El Universal)