Fracasos amorosos marcaron a Billie Eilish

México.- Billie Eilish se abrió sobre su vida sentimental y compartió que nunca se sintió deseada o poderosa en alguna de las relaciones sentimentales que ha tenido, según Mirror.

La intérprete de "Ocean Eyes" compartió en una entrevista para GQ que eso contribuyó a su estilo para vestir y su música.

"Aquí va una bomba para todos: nunca me sentí deseada. Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada, ninguno de ellos. Y es algo que pesa en mi vida, siento nunca me han deseado físicamente.

"Así que por eso me visto como me visto, porque ya no me gusta pensar en ustedes, me refiero a todos, a cualquiera", compartió.

La estrella, de 18 años, mencionó que eso también disminuyó su confianza.

"Nunca me sentí poderosa en una relación. Una vez lo hice y adivina, me aproveché de la amabilidad de esa persona porque él no estaba acostumbrado", reveló.

Eilish destacó que por el momento no está interesada en tener una relación, pues se siente contenta con su situación actual.

"Han pasado meses y ya no me atraen las personas. No sé qué está pasando, en realidad siento que es como un tipo de droga.

"Es muy raro para mí. Sé que eventualmente encontraré a alguien, pero por el momento no puedo visualizarlo, siento que soy una persona totalmente diferente cuando estoy con otra persona", agregó.