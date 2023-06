Franco Escamilla se une al reality que sustituirá a 'La casa de los famosos'

Franco Escamilla sumará un nuevo proyecto a su extensa carrera en los medios. Ahora formará parte de un nuevo reality show llamado “Veo como cantas”, donde será conductor acompañado de grandes estrellas de la televisión como Erika Buenfil, José Eduardo Derbez y Natalia Téllez.

El reality consiste en que los famosos deberán poner toda su atención en los concursantes, quienes podrían cantar como los mismos ángeles o no.

El programa será emitido por la cadena de televisión Televisa y estará ocupando el horario de “La Casa de los Famosos México”, una vez que este termine.

Tuvo su aparición en España donde estuvo al aire desde septiembre de 2021, hasta septiembre de 2022 y tuvo 2 temporadas.

El reality está basado en el programa surcoreano “I Can See Your Voice”. En la versión original a los jueces no se les permite escuchar a los concursantes, sino que tienen que juzgar ciegamente si la persona canta o no.

Si el concursante sabe cantar y llega a la final, se lleva una gran cantidad de dinero; pero si no sabe cantar y queda finalista, la cantidad del premio es mucho menor.

Aún no se sabe cuál será la duración del reality show, pero se espera que logré el éxito que tuvieron las versiones anteriores.

El comediante originario de Cuautla de Morelos, ha tenido varias giras por el mundo, monólogos en Netflix y Comedy Central, así como en Youtube. Los monólogos más destacados de su cuenta son: “No somos iguales”, “Miedos”, “Monólogo Japón” y “La gran final”.

También tiene un programa en Youtube llamado “Tirando bola”, donde invita a celebridades a pasar el rato, platicando de diversos temas o chismes mientras juegan billar; algunos de sus invitados han sido Mario Castañeda, Chingu Amiga, Daniela Rodrice, Christian Nodal y en un episodio especial invitó a sus padres; donde cuentan su historia de amor.