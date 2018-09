Cientos de fans recuerdan a Freddie Mercury en su cumpleaños

Agencia

REINO UNIDO.- Unos 200 fans de Freddie Mercury se reunieron en Londres para recordar al cantante luciendo bigotes postizos y cantando sus letras.

Con motivo del que hubiera sido el 72 cumpleaños de Mercury, los seguidores y curiosos se acercaron hasta Carnaby Street y posaron disfrazados de él bajo el lema "Freddie por un día" por una buena causa.

Además la banda Bulsara, cuyo nombre tiene su origen en el nombre de nacimiento de Mercury, Farrokh Bulsara, interpretó algunas canciones de Queen como "Killer Queen" o "We Are the Champions".

Las tiendas de la conocida calle comercial londinense vendían bigotes por dos libras. Lo recaudado, así como otras donaciones reunidas en Carnaby Street, se destinarán a la fundación sin ánimo de lucro The Mercury Phoenix Trust, que trabaja desde 1992 en la lucha contra el sida.

