Freddie Mercury: El hombre que llevó a la cima a Queen

CIUDAD DE MÉXICO.- Freddie Mercury sigue vivo en el corazón de millones de personas alrededor del mundo.

Para quienes convivieron con él, como Elton John, era un ser amable, lleno de amor y vida, y para quienes lo conocieron por su música, Queen sigue siendo la reina de todas las bandas.

Freddie Mercury y Michael Jackson superaron la perfección en su música y arte.

Freddie y su banda lograron lo inimaginable, crearon, inventaron e hicieron historia.

La inmortal banda Queen 👏 https://t.co/Lu6zGhpIqL — Rodrigo (@rodrigo7pa) September 5, 2021

"No creo haber conocido a alguien como Freddie, él era más grande que la vida, tan divertido, tan dotado, tan talentoso; en sus videos bailaba ballet y era una mente increíble, era la persona más divertida que he conocido, fue maravilloso pasar tiempo con él", comentó Elton John cuando presentó su autobiografía.

Farrokh Bulsara, su nombre real, nació un día como hoy hace 75 años en Stone Town, Zanzíbar, una región que comprende un par de islas de Tanzania; desde pequeño fue rebelde y soñador, contrario a sus orígenes parsis.

5 de septiembre nacía la leyenda y la Reina del Rock y de la Musica, Freddie Mercury, vocalista de Queen, hoy no está entre nosotros como nos gustaría ya que lo extrañamos y necesitamos pero donde sea que estés te deseamos un feliz cumpleaños!✨❤ #happybirthdayfreddiemercury pic.twitter.com/MU17WoKqRI — 🌸𝚅𝚒𝚘𝚕𝚎t🌸 (@_VioletMay) September 5, 2021

Los suyos esperaban que Farrokh se convirtiera en un abogado o contable, pero él comentaba que no era lo bastante inteligente para dedicarse a eso y mejor prefería bailar y cantar.

A los 18 años tuvo que mudarse con su familia a Inglaterra a causa de la revolución de Zanzíbar, la cual dio origen al estado de Tanzania y, mientras buscaba oportunidades, Freddie vendía ropa de segunda mano, o ejercía de mozo de almacén, entre otros empleos.

A la edad de 24 años, junto al guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon formaron el grupo Queen y con álbumes como "Sheer heart attack" y "A night at the Opera" se catapultaron a la fama internacional, especialmente con su sencillo "Bohemian rhapsody", que ocupó los primeros lugares de todas las listas de popularidad, y cuyo video actualmente lleva más de un billón de vistas en YouTube.

El viaje musical de Freddy sólo duró 45 años, debido a que falleció de bronconeumonía complicada por el sida, y aunque fue diagnosticado con VIH y su salud empeoraba, nunca se quejó y siguió trabajando hasta el final.

Mercury alcanzó a grabar el último disco de la banda a pesar de los dolores, porque su actitud siempre fue positiva.

Hoy cumpliría 75 años, este grande de la música

Freddie Mercury



Solo con pasear por el escenario ya capta toda la atención



Queen

We Will Rock You (Budapest) pic.twitter.com/vrkg4oYxpe — Red&Black🍹Club3.0 (@musikkeria) September 5, 2021

También te puede interesar:

“Freddie Mercury desde el balcón” interpreta ‘I Want to Break Free’

Freddie Mercury aún envía regalos de Navidad a sus seres queridos

Las Chivas volaron con ¡Freddie Mercury!