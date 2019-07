Frida Sofía abre la puerta a la reconciliación con Alejandra Guzmán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía debutó como cantante este fin de semana durante la entrega del Balón de Oro, y fue un momento tan positivo para ella que hasta cambió su actitud completamente después de semanas de pleito con su madre.

De acuerdo con información de Univisión, sorprendió que horas antes de su presentación, la hija de Alejandra Guzmán habló bien de ella, la elogió como artista y hasta le mandó mensajes de amor.

"Lo que más agradezco de mi madre es que es una tremenda artista. Ella es mi ‘ídola’ como artista, he aprendido tantas cosas de ella que me han servido como persona, como figura pública, como cantante, como todo en sí", dijo en una entrevista recopilada por el programa de farándula "Suelta la sopa" de la cadena Telemundo.

Con una actitud totalmente diferente a lo que había mostrado durante semanas en sus redes sociales, la artista debutante dijo que admira a su madre, pues "es una persona impresionante, una persona profesional".

Ante la cámara, dijo: "La admiro como Alejandra Guzmán, siempre. Siempre será así… y, te amo ma, love you".

Alejandra Guzmán afirma que Frida Sofía la golpeó varias veces

Pero esas palabras contrastan con los insultos que le envió a través de Instagram stories, cuando reaccionó a una entrevista de La Guzmán con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.

Ahí dijo que había decidido separarse y cortar relación con su hija por los episodios de violencia que vivieron, pues aseguró que Frida la golpeó "varias veces".

"He tratado de comenzar una nueva relación porque la que había no hay respeto. Y es difícil cuando hay golpes de por medio, agresión, que yo no sé hasta donde pueda llegar. Por eso me alejé", sentenció Guzmán ante las cámaras.

Para Guzmán, la actitud de su hija es producto del alcohol y de "muchos resentimientos, muchas cosas que no ha perdonado y que no ha querido ver". La rockera se sentía tranquila porque con su trabajo sacó adelante a su hija y le compró un departamento en Miami, Florida.

En tanto, Frida Sofía negó haberle pegado a su madre, y luego de tacharla de "pinche mentirosa y culera", dijo que jamás le levantó un dedo a su mamá, y si lo hizo, "fue para quitármela de encima, está loca".