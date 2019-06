Frida Sofía “reta” a Alejandra Guzmán en los escenarios

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 19 de mayo, Frida Sofía Guzmán anunció a través de Instagram su lanzamiento como cantante. Su primera presentación oficial será el próximo 13 de julio durante la entrega de premios Balón de Oro, por Univision.

Hace menos de un mes, la única hija de Alejandra Guzmán publicó en Instagram un adelanto de su primera canción, que lleva por título 'Ándale'.

El lanzamiento oficial de este tema, según ha anunciado la modelo, será este viernes 7 de junio, el mismo día en que su mamá, Alejandra Guzmán, estrenará un sencillo.

Hace dos días, Frida Sofía volvió a publicar un adelanto de su canción, junto a un emotivo mensaje, en el que habló de sus sueños.

“Les presento mi trabajo, mi sueño y mi realidad. Esto lleva años guardado. Mis ganas de cantar, de creer en mí misma, de ver más allá del dolor y poder compartirlo con ustedes. Gracias por creer en mí y quererme mi gente hermosa. Esto es para ustedes… junio 7 2019”, escribió la nieta de Silvia Pinal.

Frida Sofía, de 27 años, se mantiene distanciada de su famosa madre y del resto de su familia materna desde finales del año pasado, por diversos motivos que ha expuesto a través de las redes sociales. Sin embargo, no está sola.

Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, padre biológico de Frida Sofía, republicó el adelanto de ‘Ándale’ junto a unas palabras de apoyo para su hijastra.

“No podría estar más feliz y orgullosa de que por fin el resto del mundo pueda ver el talento de esta maravilla de persona que adoro con el alma", escribió Pasquel.

“A través de los años he visto cómo crece su talento. Cada vez que la veo, le pido que me cante y me baile (aunque a veces me manda a la fregada). ¡No la van a poder dejar de ver!", anticipó la madrastra de Frida Sofía.

“Me encantaría poder bailar tantito como ella, porque poder cantar como ella sería mucho pedir. Te amo y estoy tan orgullosa y feliz que tu material finalmente está saliendo al mundo. Te amo por siempre Frida”, escribió Beatriz…

Frida Sofía también recibió un mensaje de aliento de parte de su hermanastra Natasha, hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel.

Por su cuenta, Alejandra Guzmán, quien recientemente dio de qué hablar por las canciones que dedicó a su hija durante sus conciertos en Estados Unidos, también publicó en sus redes sociales un adelanto de su nueva canción.

“Del árbol una hoja se cayó. En mi boca, la manzana se pudrió. Tendrías que aprender a pedir perdón. Esta vez la cadena se rompió”, fueron los versos revelados por la cantante.

Alejandra Guzmán no ha dado declaraciones oficiales acerca de la canción de su hija y tampoco Frida Sofía ha hecho mención del nuevo sencillo de su mamá.