Hija de Alejandra Guzmán impacta con su cambio radical

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Para la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, hacer ejercicios y llevar una vida saludable se han convertido en un estilo de vida.

Gracias a una imagen que publicó este jueves en su cuenta de Instagram con motivo del TBT o jueves del recuerdo, podemos ser testigos del impresionante cambio físico que la joven ha conseguido.

También te puede interesar: Maluma te pone a bailar con 'Corazón' (video)

“Ahora sí, ahí les va un #TBT. Yo le pedí a [Santa Claus] un cambio de vida saludable. Siempre me ha dado pena exponer fotos en las cuales se refleja lo mal que estaba hace unos años”, escribió Frida Sofía en el pie del collage de fotos que divulgó en su red social, y que muestra el antes y el después.

“Nunca me sentí gorda, solo que nunca le di el respeto y el cuidado que necesitaba mi cuerpo. Espero que esto le ayude a alguien a salirse de su zona de confort, a darle la inseguridad y los miles de pretextos que nos ponemos para no ponernos las pilas”, agregó.

Llegar a tener un cuerpo tonificado no ha sido tarea fácil para Frida. “Desde mi punto de vista aprenderte a querer tiene sus sacrificios. Yo también me pregunto por qué una dona o tamal saben tan rico pero se te va directo a la llantita. La vida no es fácil y para lograr cualquier meta debe de haber disciplina. Y la disciplina es dura pero la recompensa es inmensa. Nunca es tarde”.

Con información del portal People