Me comparan más con JLo que con mi mamá: Frida Sofía

ESTADOS UNIDOS.- La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ha desatado las burlas de varios internautas al señalar que a ella la comparan más con JLO que con su mamá.

De acuerdo a Infobae, la periodista Nelssie Carrillo entrevistó a Frida Sofía, en donde hizo énfasis en el que mencionó que varias personas la comparaban con su mamá, tras su reciente debut como cantante con el tema ‘Andále’ a lo que Frida Sofía comentó que la comparación es más con JLO que con su Alejandra Guzmán.

"Sabes que, creo que me comparan más con JLO que con mi mamá", respondió Frida Sofía.

En cuanto a la parte artística, la periodista le preguntó ¿Qué es lo que heredó de su mamá?

"Todo, la cara, las expresiones de la cara, en realidad cómo actuar, como llevar a cabo un concierto algo productivo, o sea, es muy difícil acoplarte a este escenario que no ve la gente detrás de cámaras. Es muy difícil. ¡Te da miedo!", respondió, Frida Sofía.

En la entrevista también comentó que estaba "súper nerviosa" en su debut, a lo cual la periodista le dice a Frida que viene de una Dinastía de artistas, solo que ella respondió "Dinastía nada".

Aunque Frida tiene toda la experiencia en los escenarios y tiene toda una familia que se dedica a la actuación ella respondió que fue "parte de su trauma".

Los nervios y su ansiedad los tuvo que tranquilizar y comparó su debut como lanzarse de paracaídas de un avión. Sintiendo nervios, hasta que ella dijo que al momento de subir al escenario se dijo a ella misma "no te desmayes estúpida".

Sobre el encuentro que tuvo Frida Sofía con su papá, mencionó que se sintió bien, igual y la modelo mencionó que las personas están diciendo sobre el cariño que tiene más con su papá, Pablo Moctezuma, que a su mamá Alejandra Guzmán.

"Ahora si quieres a tu papá y no sé qué… Toda mi vida he querido a mi papá, así como he querido a mi mamá, pero en ese momento, o sea, ya estoy harta de engrandecer mi pasado porque si me enfoco yo en mi pasado, mi futuro no existe".