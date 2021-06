Frida Sofía confirma denuncia legal en contra de Alejandra y Enrique Guzmán

"Hoy reitero mi decisión de iniciar acciones legales en contra de Enrique y Alejandra Guzmán por los diversos hechos de los que fui objeto y me marcaron y afectan todos los días de mi vida", señaló la tarde de este miércoles Frida Sofía a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, pero se le olvidó comentar cuándo y dónde lo hará.

En el video de poco más de cinco minutos, la modelo señala que sólo busca justicia, no venganza y espera ser un ejemplo para más personas que han pasado por la misma situación.

Fue el pasado mes de abril que la hija de Alejandra Guzmán relató en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que fue abusada por su abuelo Enrique Guzmán cuando tenía cinco años. Días después dio a conocer que emprendería acciones legales en su contra.

A dos meses de que el tema explotara Frida, y que hasta el momento no presentara ya formal una denuncia legal, agradece a quienes la han apoyado en este proceso así como a sus abogados del despacho Oléa & Oléa.

Como parte del mensaje la cantante explicó que debido a su estatus migratorio le es imposible viajar fuera de Estados Unidos por lo que está llevando el caso desde allá y aclaró que jamás vendió la exclusiva al periodista de Imagen, ya que lo único que quería era cambiar la idea y percepción errónea que tenían de ella.

"No soy una persona que se venda para contar su vida y llamarla una exclusiva. A muchos les cuesta entender que esta no fue una exclusiva que yo vendí, es la verdad de lo que ha sido mi vida y no está a la venta", apuntó.

Para la nieta de Silvia Pinal el hablar con el periodista le abrió los ojos. Compartió que lamenta que esté normalizado el abuso en la sociedad y le duele estar en la situación jurídica en que está con la mujer que le dio la vida.

"Es un dolor profundo no sentirme protegida y entendida por mi mamá pero ya no espero nada de ella, hoy me libero de su manipulación, de su chantaje. No sé cuál es mi dolor más profundo, haber sido abusada y violentada o vivir completamente descuidada, desprotegida por la persona que tenía que cuidar de mí y protegerme".