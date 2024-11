Frida Sofía dedica triste mensaje a su difunta abuela Silvia Pinal

A unas horas de haberse confirmado el lamentable fallecimiento de la actriz Silvia Pinal, su nieta Frida Sofía publicó un video en redes sociales en el cual le dedicó unas emotivas palabras.

Aunque la hija de Alejandra Guzmán se ha mantenido alejada de su familia por problemas con ellos, aseguró que tuvo la oportunidad de despedirse de su abuela y que recordará para siempre los mejores momentos que pasó con ella.