Padre de Frida Sofía amenaza a Enrique Guzmán: ‘le voy a sacar los ojos”

Un aliado para Frida Sofía. Tras las fuertes declaraciones en contra de su abuelo Enrique Guzmán a quien acusó de acosarla sexualmente, la hija de Alejandra Guzmán sumó a un miembro de su familia a su causa: su padre, Pablo Moctezuma.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Pablo Moctezuma afirmó que cree en las declaraciones de su hija e incluso, se lanzó duro y directo contra Enrique Guzmán.

“Sorprendido de todo esto que ha salido a la luz, estas nuevas declaraciones tan fuertes de mi hija hacia este señor, lo cual obviamente no tengo duda alguna y apoyo a Frida al cien por ciento. Estuve con ella en Miami y hablamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido, pero de esto no tenía idea. Le daba miedo decirme y de haber sabido creo que de haber visto a este señor, no se qué hubiera pasado”, señaló.

Además, aseguró que la mala relación de él con Alejandra Guzmán es culpa de su suegro.

“Este señor siempre ha sido desagradable, un libidinoso, ha sido un abusivo toda su vida. No me sorprende ni tantito y ayer la entrevista que dio con Pati Chapoy me da pena de hacerse el sufrido y que no se acuerda mi hija, yo creo que el que no se acuerda es él.

Es una persona nefasta, nunca nos hemos caído bien. Mi ruptura con Alejandra él siempre estuvo ahí insultando, abusando de Alejandra, no hablo sexualmente, pero la golpeaba, la estafaba. Cuando formamos un hogar, no nos casamos, pero nos fuimos a vivir juntos y nació Frida”.

En la entrevista Pablo Moctezuma también culpó a Enrique Guzmán por el hecho de que Frida Sofía no lleve su apellido, afirmando incluso que “le fue robada”:

“Quiero que sepa toda la gente, estoy al margen de esto, pero llega un momento en el que hay que defender lo que quieres, amo a Frida y siempre quise estar con ella. Me fue robada, él fue quien incitó a que se robaran a mi hija y le pusieron el apellido Guzmán. Vivimos juntos, tuvimos un pleito, a Alejandra la quiero mucho y tiene muchos problemas por los comportamientos de sus padres”.

Por si fuera poco, el padre de Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de robarle dinero a Alejandra:

“Se iba a su casa, le firmaba cheque, un estafador y nunca me ha caído bien. Se atreve a hablar de mi hija que si se acuerda y no tengo la menor duda. Podría contar muchas cosas, pero no quiero victimizar más a Alejandra, gran culpa es de este señor de lo abusivo que es. Gran parte de las adicciones es culpa de él, este señor la intoxicaba, eso me consta. Alejandra salía de su casa patas pa arriba, antes no había el cariño. Este señor no la soltaba, en vez de cuidar a su hija la ponía hasta atrás y lo digo abiertamente, le bajaba dinero”.

Pablo Moctezuma también dijo de haber sabido antes, le “sacaría los ojos” a Enrique Guzmán por lo que le hacía a Frida Sofía.

“Lo mato, le saco los ojos. A mí me quiso retar, me da pena verlo y lo que sí es que si esto se pueda comprobar, pero el señor tiene que hacerse responsable. No sé si procede por el tiempo, desgraciadamente que asco de gente. Frida es de armas tomar, estoy orgulloso de ella de sacar eso y me uno a toda la gente, yo no tenía idea. Yo le digo que tiene que soltar esa mochila porque nunca vas a sanar y hasta hace dos semanas me contó de los abusos que sufrió por la gente que Alejandra llevaba a su casa, pero no de este señor”.

Y emulando a su suegro en el programa de Ventaneando, Moctezuma le mandó un claro y contundente mensaje:

“Le digo que todo cae por su propio peso y va a tener que enfrentar la realidad de sus actos, le quiero decir muchas cosas, pero no creo que sea bueno decirlo en público. Es un tipejo y va a pagar por lo que hizo”.

