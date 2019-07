Que siempre no: Frida Sofía no se arrepiente de insultar a Alejandra Guzmán

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 3 de julio de 2019, Frida Sofía publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que dijo sentirse arrepentida de la forma en la que reaccionó tras las declaraciones que un día antes hizo su madre Alejandra Guzmán y las cuales recrudecieron el pleito que mantienen ambas desde mayo pasado.

Guzmán, en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, dijo que su hija padecía de un trastorno mental (trastorno límite de la personalidad) y que entre ambas habían existido golpes.

Eso provocó una contundente respuesta de Frida quien, a través de videos en Instagram, negó que ella le hubiera pegado a su madre y la calificó de "vieja loca" y "culera".

Sin embargo, al día siguiente, Frida utilizó esa misma plataforma para decir "me arrepiento de haber reaccionado de esa manera y no haber actuado con cordura".

Pero el pasado jueves 11 de julio, Frida Sofía fue entrevistada en el aeropuerto de Los Ángeles y ahí dijo no estar arrepentida de nada en cuanto al pleito que tiene con su mamá.

Frida llegó a esa ciudad ya que hará su debut como cantante en la gala del Balón de Oro de la Liga MX 2019, la cual será transmitida el sábado 13 de julio por Univision.

Aunque fue escueta en sus respuestas en el aeropuerto, se le cuestionó si se arrepentía de algo de lo que ha dicho y ella contestó "no me arrepiento absolutamente de nada", de acuerdo a lo transmitido en el programa mexicano Ventaneando.

Ante la insistencia de los periodistas sobre el pleito con su madre, agregó: "hay que dejarlo atrás".

Cuando se le cuestionó si creía que algún día reinaría el amor entre ambas, se limitó a decir: "quién sabe, lo dejaremos a Diosito".

Pese a sus cortas respuestas, los periodistas insistieron sobre el tema e incluso le preguntaron si le gustaría que Alejandra la acompañara en el Balón de Oro a lo que contestó: "ahora sí me echo a correr", y se subió al auto que la esperaba afuera del aeropuerto.

Esta semana, Enrique Guzmán, padre de Alejandra y abuelo de Frida, aseguró que la roquera no logra reconciliarse con su hija porque a la joven "se le van las patas".

El cantante asegura que existe voluntad en Alejandra Guzmán para remediar la situación: "Cuando Alejandra le habla a Frida, le contesta con esa violencia que tiene Frida ahorita, no puede y trata entonces de mantenerse al margen".

Enrique reconoció que habla todos los días con Frida, algo que ella misma confirmó en el aeropuerto de Los Ángeles, en donde aseguró que su abuelo le deseó suerte en su debut.

"Mi abuelo Guzmán sí me llamó. Me dijo 'que no te tiemble la voz'", dijo Frida, quien se mostró muy emocionada por su ansiada presentación en el Balón de Oro de la Liga MX 2019.