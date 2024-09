‘Friends’ celebra 30 años con concurso especial para los fans

Para celebrar el 30 aniversario de la famosa serie Friends, Max ha revelado un nuevo programa de concursos llamado ‘Fast Friends’.

Este especial de cuatro episodios pondrá a prueba a los fanáticos más dedicados con desafíos y trivias, todo en escenarios que recrean los lugares más icónicos de la serie.

El concurso se filmará en The Friends Experience, una popular atracción interactiva en Nueva York, donde los participantes se enfrentarán en actividades inspiradas en escenas inolvidables del show.

El equipo ganador será coronado como el fan definitivo de la serie.

Fast Friends no solo rendirá homenaje a los personajes y episodios más memorables, sino que también ofrecerá una experiencia inmersiva para los fans.

La producción, a cargo de Warner Bros. Unscripted Television y Warner Horizon, contará con Dan Sacks, Bridgette Theriault y Dan Norris como productores ejecutivos. Richard Burgio, coproductor ejecutivo, también formará parte del equipo.

El programa se filmará en octubre en Nueva York, y aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, se espera que se sume a otras celebraciones organizadas por Max.

Además del programa, el servicio de streaming ha preparado contenido adicional como un filtro de TikTok y una nueva página de colección temática dentro de la plataforma para conmemorar el aniversario de Friends.

Desde su estreno en 1994, Friends ha dejado una marca importante en la cultura popular, de hecho, sigue siendo una de las comedias más vistas y queridas en la televisión.

Con 10 temporadas y un elenco formado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, Friends se ha mantenido vigente gracias a su disponibilidad en plataformas de streaming como Max, que se convirtió en el hogar exclusivo de la serie en 2021.

La serie ya ha recibido homenajes previos, como el especial Friends: The Reunion en 2021, donde el elenco se reunió para recordar los momentos más icónicos del programa y compartir anécdotas con los fans.

Sin embargo, Fast Friends ofrece algo nuevo: la posibilidad de que los seguidores vivan la serie de una manera más interactiva.

El éxito de Friends no muestra signos de decaer, y con el 30 aniversario en pleno auge, es probable que surjan más sorpresas para los fanáticos.

I see it now.



Always there for you. Celebrate 30 years of #Friends now streaming on Max. #Friends30 pic.twitter.com/eKz44z0F7i