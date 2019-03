Elijah Wood llevará a Frodo a Querétaro

Agencia

QUERÉTARO, Qro.- El invitado de honor del encuentro de cómics y entretenimiento Conque 2019, es el protagonista de El Señor de los Anillos, Elijah Wood, según dieron a conocer este lunes los organizadores del evento.

El hobbit de la trilogía basada en la novela de J. R. R. Tolkien llegará a Querétaro para convivir con sus fans y revelar algunos secretos de la Tierra Media y el anillo de Morgoth, publica El Financiero.

En Conque año con año se invita a estrellas del mundo del cómic y de la ciencia ficción y fantasía. Como en ediciones anteriores, en la de 2019 -a realizarse los días 3, 4 y 5 de mayo en el Querétaro Centro de Congresos.

Como cada año, se contará con cosplay, presentaciones especiales, meet & greets, firmas de autógrafos, la interacción directa con los artistas, las activaciones con los souvenirs exclusivos y la presencia de diversas marcas de entretenimiento.

La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres y El Retorno del Rey rompieron todos los récords de taquilla y ganaron 11 premios Oscar.

Elijah Wood tiene más de 26 años de carrera; comenzó a los ocho años apareciendo en el video de Paula Abdul Forever your girl y junto a Michael J. Fox en Volver al futuro: Parte II, y después de El Señor de los Anillos ha participado en diversos proyectos cinematográficos y televisivos.

El actor fundó la empresa SpectreVision junto a Daniel Noah y Josh C. Waller con la que produjo Bitchen Sundance Film Festival 2017 y diferentes proyectos de realidad virtual.

Asimismo, colabora con The Art of Elysium, una organización sin fines de lucro fundada en 1997 que alienta a los actores, artistas y músicos a dedicar voluntariamente su tiempo y talento a los niños que luchan contra enfermedades médicas graves.

Recientemente participó en la película I Don't Feel at Home in This World Anymore junto a Melanie Lynskey. El filme se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2017 con críticas muy favorables y fue estrenada por Netflix.