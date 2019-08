“Frozen 2” revela nuevos personajes

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si ha habido una película de animación que ha cambiado el cine en los últimos años, esa es sin duda “Frozen”, la cinta de animación de Disney que sorprendió a todos con una banda sonora imposible de dejar de escuchar y una historia que enamoró a niños de todo el mundo.

Ahora por fin podremos ver en el cine “Frozen 2”, el próximo 29 de noviembre, casi seis años después del estreno de la primera cinta. Por eso, con motivo de la celebración del D23 Expo a lo largo de este fin de semana, Disney ha lanzado un nuevo póster y anunciado sus dos nuevos fichajes.

Just Announced: @SterlingKBrown (Lieutenant Matthias) and @EvanRachelWood (Queen Iduna) have joined the cast of #Frozen2, coming to theaters November 22. #D23Expo pic.twitter.com/lf0LF8eYk6