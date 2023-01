Fuí yo quien demandó a mis difamadores en EU: Gloria Trevi

En días pasados medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, afirmaron que Gloria Trevi enfrentaría una nueva demanda por abuso infantil en Estados Unidos, sin embargo la cantante aseguró que fue ella quien demando en aquel país a sus difamadores, dejando claro que su inocencia está comprobada.

A través de sus redes oficiales, la intérprete de “Vestida de azúcar” compartió un comunicado y en especial se dirigió a los medios que replicaron una noticia falsa sobre su situación legal.

De acuerdo con la versión de la cantante, el caso del ‘Clan Trevi-Andrade’, en el cual ella fue acusada de corrupción de menores, ya fue aclarado y revisado minuciosamente por una corte en México, proceso que duró casi cinco años.

Luego de dejar en claro que ella es inocente ante los señalamientos, informó que no existe ninguna demanda en su contra en Estados Unidos. Aclaró que ella es quien está denunciando en ese país a sus difamadores.

El pasado 4 de enero del presente año, la revista “Rolling Stone” publicó que desde el pasado 31 de diciembre del 2022, Gloria Trevi presentaba dos acusaciones en la corte de Los Ángeles.

Las supuestas demandas provenían de dos mujeres que habían hecho reclamos de agresión sexual infantil en California.

Nearly two decades after a judge abruptly cleared Gloria Trevi of charges she lured minors into a secret sex ring in Mexico, the singer is facing a new civil lawsuit that revives claims she procured underage girls for her ex-producer Sergio Andrade. https://t.co/X3mP2P3EFb