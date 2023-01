'Funan' a Percy Hynes en redes sociales por presunto abuso sexual

Conocido por el éxito que tuvo la reciente serie dirigida por Tim Burtom, la cual tituló Merlina y estrenó en Netflix; el actor Percy Hynes, conocido por su actuación de Xavier Thorpe, fue ‘funado’ en redes sociales por presunto abuso sexual en su pasado, ya que varias jóvenes decidieron hablar y darlo a conocer en redes sociales, para pedir que no salga en la segunda temporada de la serie.

Las acusaciones en contra de Hynes, salieron a la luz, asegurando que hace años junto a sus amigos realizaban fiestas en su sótano para emborrachar y drogar a mujeres.

"Percy vive en Toronto y él junto a su grupo de amigos ha sido conocidos por ser predadores desde que tenían como 15 años, y tratar de manipular a chicas a que se acostaran con ellos o les mandaran nudes... Cuando se hicieron un poco más grandes, Percy empezó a hacer fiestas en su sótano, planeando con sus amigos explícitamente invitar a mujeres que ellos pensaban que fueran atractivas para poder emborracharlas y drogarlas lo suficiente para tener sexo con ellas, y mentir con estar drogados y borrachos también", denunció una usuaria en Twitter.

Las acusaciones contra Percy Hynes son alarmantes y los fans están pidiendo que lo eliminen de la segunda temporada. https://t.co/tgXoboJR89 — ELLE México (@ELLEMexico) January 21, 2023

Entre los testimonios, también se dio a conocer que Hynes, de 21 años, supuestamente amenazó a una de las jóvenes por exponer su pasado.

"Duele ver a este hombre en el ojo público y admirado por miles de chicas jóvenes. Él me dejó ser violada en su sótano, y cuando él me llamó, estaba más preocupado por la policía y no por si estaba bien", escribió otra usuaria.

Asimismo, se compartieron imágenes donde se observa al histrión posando desnudo, asegurando que fueron enviadas sin consentimiento.

"Dios mío. Otra prueba más para todos. Solía enviar fotos como está a un grupo de menores de edad? Asqueroso", indican.

chats sobre percy hynes pic.twitter.com/TLpT80YuAv — chusmassiempre (@userquedachisme) January 21, 2023

Hasta el momento, se desconoce si las denuncias ya fueron establecidas ante las autoridades, pero actores que trabajaron en el reciente proyecto audiovisual de Tim Burtom, como Luis Guzmán, Chritina Ricci y Catherine Zeta-Janes dejaron de seguir al actor Percy Hynes White tras la polémica que tiene envuelto al joven.

🚨UNFOLLOW:

Luis Guzmán, Christina Ricci and Catherine Zeta-Janes unfollowed actor Percy Hynes White after the controversy.#PercyHynesWhite pic.twitter.com/gjRQ0Nw3cK — Wednesday Addams 🖤 (@WednedayAddams) January 21, 2023

Con información de Reforma