Furiosa supera ‘por un pelo de michi’ a Garfield en taquillas de EU

A pesar de su amor por la lasagna y su tierna pancita, ‘Garfield: Fuera de Casa' fue superada en las taquillas de Estados Unidos por el mundo apocalíptico de ‘Furiosa: de la saga Mad Max’.

La victoria de la cinta protagonizada por Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth es algo agridulce, ya que dejaron atrás al famoso gato naranja por una mínima diferencia de dinero, reportó Variety.

‘Furiosa’ dirigida por George Miller recaudó un total de 26,3 millones de dólares en su primer fin de semana y un estimado de 32 millones a cuatro días de su estreno. Se espera que el filme recaude más dinero a lo largo de los siguientes días, en especial al haber sido creada con un presupuesto de 168 millones de dólares.

Con un presupuesto de 60 millones de dólares, ‘Garfield: Fuera de Casa’ se llevó al bolsillo 24 millones de billetes verdes durante el fin de semana y 31,1 millones los cuatro días posteriores a su estreno en las pantallas grandes de Estados Unidos.

