Fusión Tecnológica en Vive Latino 2024

La vanguardia tecnológica tomará el protagonismo en la próxima edición del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, programado para los días 16 y 17 de marzo. El evento se llevará a cabo por primera vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, prometiendo una experiencia única.

El Festival Vive Latino se nutre de una tecnología humana, inspiradora y colaborativa. Al evocar videojuegos primarios, celebra la conexión con lo ancestral. Su misión es continuar asombrando a la audiencia, anhelando que la música y el festival perduren en la maravilla de la experiencia cultural.

Kings Of Leon se suman a la alineación del #VL24!

Después de 7 años las verdaderas leyendas del rock regresan a la CDMX.



Desafortunadamente Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos…

Jordi Puig, Director del Vive Latino comentó:

"Este año nos toca cambiar de sede, en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. Todo el equipo está trabajando para aterrizar el festival en este espacio. La idea es que el Vive no pierda su esencia para que nos sintamos como en casa".

La tecnología ha ido creciendo en conjunto con el Vive Latino y las bandas que se presentan, tal es el caso de

"La primera edición del Vive Latino fue una sorpresa porque era una banda que se estaba haciendo. En las tocadas de Panteón Rococó teníamos como escuela fundamental bandas como Maldita Vecindad y Café Tacvba. La tecnología nos ha ayudado a desarrollar un espectáculo con la parte que envuelve la parte escénica, audiovisual, con un montaje más dinámico y la visión de una banda que nació buscándose lugares en la casa de los compas y la otra", compartió Dr. Shenka, vocalista de Panteón Rococó.

Con respecto al arte del festival, los organizadores le apostaron a un diseño inspirado en los videojuegos de la década de los 80.

"Quisimos hacer un homenaje y guiño a aquella tecnología que a nosotros nos maravillaba y emocionaba. Tratamos de hacer una especie de esa reapropiación de los juegos electrónicos de los 80. Generamos nuestra propia propuesta que sea una conexión entre los personajes y la tecnología", compartió Rubén Ochoa, creador del arte del festival.

Artistas que estarán en el Vive Latino 2024

El cartel del Vive Latino está compuesto por 88 artistas originarios de 13 países distintos, de los cuales 49 agrupaciones debutarán en el festival.

Bad Religion, Greta Van Fleet, Maná, Babasónicos, James y Sabino serán parte de la edición.

Vive Latino promete la participación de Scorpions, el regreso esperado de Belanova, la segunda vez de los Hombres G, el ska de Panteón Rococó, los corridos tumbados de Junior H y la banda de La Adictiva. Kings of Leon se sumó al Vive Latino luego de la reciente cancelación de Paramore.

Mujeres como Bratty, Marissa Mur, Silvana Estrada, Renee y Las Ultrasónicas estarán presentes en el escenario.

"El hecho de que haya mujeres en el cartel no significa que nunca hayan estado ahí. Nunca serán suficientes mujeres y morras en la industria musical", compartió la cantante Renee.

"Me emociona compartir con tantas mujeres. Pudimos platicar y convivir. Es un honor y un orgullo como fémina de esta industria estar rodeada de tantos grandes", afirmó Lupita Buenrostro.

Para amenizar la conferencia Wiplash, Silvana Estrada y LNG/SHT cantaron en el Teatro Metropólitan. Además María Letona y Miguel Solís dieron una breve introducción de los artistas que se presentarán en la edición 24 del festival en el 2024.

Durante la conferencia de prensa estuvo presente parte del talento del festival como Bratty, Chingadazo de Kung Fu, Insite, Los Infierno, Panteón Rococó, Sussie 4, Vaquero, Kerigma, La Castañeda, Las Ultrasónicas, Banda Bastón, San Pascualito Rey y Out of Control Army.

¡Así nada más va quedando esto!

Estas son algunas de las bandas que van a encender el #VL24.

¿Qué ofrece el Vive Latino 2024?

Una de las novedades del festival es The Room, un set cinematográfico con un espacio para tomarse fotos. Este espacio permitirá a los asistentes adentrarse a las memorias del festival.

Como parte de las actividades también habrá un área lucha libre, donde Titán estará disputando el Campeonato Mundial del Vive Latino.

Los más pequeños podrán tener un acercamiento a la música a través de la área El Parque, un espacio para convivir en familia con diversas actividades como talleres musicales y de arte, ramo de skate, muro de escalar, entre otras.

Las risas no faltarán con los comediantes del stand up en la "Casa Comedy", donde se esperan las presentaciones de Ojitos de Huevo, Leyendas Legendarias, Se Me Subió El Muerto, Alexis de Anda y más.

La aldea musical, el espacio dedicado a todos los interesados en la industria del entretenimiento, empezará semanas previas al festival, ya que habrá charlas y paneles en diferentes universidades.

Por ejemplo, el rapero C-Kan compartirá su experiencia y perspectivas sobre la escena actual del género musical en México. Incluso, dentro del festival habrá un iglú donde se ofrecerán masterclasses con talentos como Paulina Villarreal de The Warning liderando un taller de batería.

La modalidad de pago durante el festival será con las pulseras de recarga cashless. Sin embargo, en esta ocasión habrá un sistema de prepago para que los asistentes puedan tener su reembolso automático luego de la edición del festival.

Con información de Agencia Reforma.