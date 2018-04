Acusan a 'Werevertumorro' de trata de blancas y da la cara

Agencia

Ciudad de México.- Gabriel Montiel, mejor conocido como 'Werevertumorro', ha compartido su punto de vista sobre una nota que comenzó a circular desde ayer, en la que se le acusa de estar involucrado en una red de trata de blancas en Acapulco.

Ante esta acusación el influencer habló sobre la situación por medio de su cuenta de Instagram en la que explicó que se trata de una "fake news", pues él se encuentra bien y no está detenido como lo aseguran, informa el portal RadioFórmula.

"Hay una noticia que está rondando en Facebook que según me agarraron por trata de blancas por una foto que me tomé hace mucho en una ma... de la policía, y les voy a decir por qué salió esto en estos días, esto resultó de la nada porque hace unos días puse unos tweets diciendo 'no mam... la política en México tal cosa y tal cosa', y de pronto comienzan a sacar esto, lo mismo me pasó hace seis años", relata Montiel en sus historias de Instagram.

La anterior fotografía ya había sido compartida hace algún tiempo como una broma que hizo el youtuber al posar en ese lugar, y que ahora han retomado como si fuera una detención.

"Hace seis años igual hice chistes de los candidatos, hice videos burlándome haciendo lo que hago, chistes, y me comenzaron a sacar lo mismo que 'el Werever relacionado con el crimen'. Yo sé que si tienen dos dedos de frente yo tengo como mano y media, pero sé que son los suficientemente inteligentes para no creer este tipo de estupideces", declaró el youtuber.

Con esto el también conductor, deja claro que él no tiene nada que ver en estos temas de los que se le acusa en algunos medios de comunicación.

En las noticias que circularon por internet, relacionaron a Montiel con una banda dedicada a la prostitución. Su participación, escribieron, era la de enganchar jovencitas para después llevarlas contra su voluntad a los bares de la zona.