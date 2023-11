Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de presunto abuso sexual

La actriz Gaby Spanic acusó de manera pública a Pablo Montero de presunto abuso sexual, situación que se habría registrado durante su participación en un reality show.

En un video posteado a través de su cuenta oficial de Instagram, Spanic expuso al mexicano y dijo estar abriendo su corazón para que otras mujeres no callen cualquier tipo de abuso.

El clip se trata de un adelanto del siguiente episodio del reality Secretos de Villanas, donde la ex reina de belleza aseguró que se asesoró legalmente antes de revelar los hechos que la hicieron sentir vulnerada.

Mientras Spanic compartía un momento entre amigas con famosas como Cynthia Klitbo y Aylín Mujica, ella recuerda la manera en que supuestamente se registró el delito.

"Averigüe con los abogados, y antes de abrir la boca me asesoré. Entonces yo puedo hablar y con mucha seguridad, pero allá adentro sí fue un delito. Y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga; entonces se puede contar".

"Fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco de hace años y no tengo reparo en decirlo: Pablo Montero" , añadió Spanic.