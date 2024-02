Gael García participa en la Berlinale con su película 'Otro Fin'

En el prestigioso Festival Internacional de Cine de Berlín, Gael García Bernal deslumbró al presentar la película romántica "Otro Fin", bajo la dirección de Piero Messina.

"Esta es una película muy muy romántica. Estoy muy orgulloso y feliz de ser parte de una cinta que contiene grandes elementos románticos porque ya no hay tantas películas románticas".

En el encuentro con los medios de comunicación de la película, reportado por Deadline, el versátil actor, productor y director mexicano compartió sus impresiones junto a destacados colegas de reparto como Renate Reinsve, Bérénice Bejo, Olivia Williams y Pal Aron.

En este segundo largometraje de Messina, se narra la historia de cómo la tecnología permite temporalmente, traer de vuelta a seres queridos fallecidos con un cuerpo diferente, con el propósito de hacer más sencillo el duelo y poder despedirse.

Primo trailer di Another End di Piero Messina con Renate Reinsve e Gael Garcia Bernal che sarà presentato in anteprima questo sabato alla Berlinale. pic.twitter.com/gnpaRgZyXu

García Bernal interpreta a un hombre viudo, que tras perder al amor de su vida es aconsejado por su hermana para superar su dolor con esta nueva alternativa tecnológica, conectando con su esposa acaecida en el cuerpo de otra mujer, pero descubre que el tiempo a lado de esta nueva versión, no es suficiente.

Al ser cuestionado sobre si Otro Fin había influido en un cambio de sus creencias personales alrededor de la vida, la muerte y el amor, Gael lo confirmó.

"Por lo general, diría que sí, pero no lo diría en serio. Simplemente mentiría. En la cultura occidental hemos separado el cuerpo de la vida de una persona. Pero he empezado a preguntarme que tal vez no estén tan separados".