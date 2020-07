Gael García será protagonista de la nueva cinta de Night Shyamalan

México.- Aunque la pandemia por el coronavirus aún no se termina, el director M. Night Shyamalan, creador de éxitos como "Señales" o "La dama en el agua" ha dado conocer que su siguiente filme llegará a los cines el 23 de julio de 2021 y entre su elenco contará con la participación del mexicano Gael García Bernal, quien será uno de los protagonistas de la historia.

Universal Pictures dio a conocer que el realizador, quien saltó a la fama gracias a su filme "Sexto sentido" no sólo dirigirá el largometraje del que aún no se sabe el título, sino también lo escribirá, producirá y financiará. Pese a no conocerse aún la trama de esta nueva historia, Universal, quien distribuirá globalmente la película, reveló que hay una gran posibilidad de que el proyecto se interconecte con sus películas anteriores como "El Protegido" (2000), "Fragmentado" (2016) y "Glass" (2019). En este nuevo filme Shyamalan producirá junto con Ashwin Rajan para Blinding Edge Pictures.

My new film opens on July 23, 2021. That marks the 4th decade my films have been released in theaters. All I can say to others who are different or trying something new is your voice however resisted has a distinct power. Never let someone talk you out of it. #weneedeveryvoice