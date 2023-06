Gal Gadot afirma que pronto conoceremos el futuro de Wonder Woman

Gal Gadot reconocida por interpretar a Wonder Woman en el DCEU, su futuro como la amazona permanece incierto, sin embargo la actriz concedió una entrevista para “ET online” que podrían indicar que aún hay posibilidades de que retome a su personaje en el reinicio.

La israelí declaró "Las cosas se están trabajando detrás de escena", añadiendo "y una vez que llegue el momento adecuado, lo sabrás".

Su mensaje abre la especulación de que aún no es definitiva su salida de producciones basadas en DC Comics, caso que si ha sido confirmado para sus compañeros Ben Affleck y Henry Cavill que se despidieron de sus versiones de “Batman” y “Superman”.

Gadot interpretó a Diana Prince/ Mujer Maravilla en “Batman v Superman: Dawn of Justice”, las dos versiones de Justice League.

Además de tener dos filmes individuales Wonder Woman del (2017) y su secuela lanzada en 2020, Gadot ha sido elogiada por la crítica especializada y los fanáticos por su labor.

Se contemplaba que hubiera una Wonder Woman 3 que seria dirigida de nueva cuenta por la directora Patty Jenkins pero fue cancelada.

En este 2023 la Mujer Maravilla incluso tuvo dos cameos especiales en las cintas “Shazam! La Furia de los Dioses” y “The Flash”.

Aunque todos los filmes antes mencionados pertenecen al antiguo de DCEU el cual pronto será reiniciado para dar paso a los planes del nuevo universo cinematográfico de DC Studios de James Gunn.

De cualquier manera no se puede descartar su regreso considerando que el cineasta si contempla algunos retornos de actores que aparecieron en producciones como “The Suicide Squad” o “Peacemaker” tal es el caso de Viola Davis o John Cena.

Recientemente la actriz Sasha Calle reveló que se reunió con Peter Safran uno de los jefes de DC para discutir el futuro de “Supergirl”.

Aún hay posibilidades de que ella y Gadot, puedan permanecer sin importar si es una variante de los personajes que solían interpretar, aunque claro al final también podrían apostar por el recats.

Aún está pendiente el lanzamiento de dos producciones del DCEU Blue Beetle y Aquaman 2, antes de que James Gunn pueda ahora si iniciar con DC Studios con Superman Legacy y The Brave and the bold.

Gal Gadot hints at her future as Wonder Woman:



“Things are being worked behind the scenes and once the right moment arrives, you'll know about it.”



(Source: https://t.co/v2sW8cSlLL) pic.twitter.com/NgAiKce6Mb