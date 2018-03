Este es el tuit que metió en problemas a la 'Mujer Maravilla'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Stephen Hawking, reconocido astrofísico británico falleció la madrugada del 14 de marzo a los 76 años de edad. Su partida tocó los corazones de diferentes círculos de la sociedad mundial, y es que sus enseñanzas fueron más allá de lo académico, al mostrar una constante lección de vida al llevar una vida normal pese a padecer Esclerosis Lateral Amiotrófica desde temprana edad, esto indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

Tanto el actor Eddie Redmayne, quien lo interpretó en la película ‘La teoría del todo’, como cientos de personalidades de la comunidad científica, así otras celebridades dedicaron mensajes de despedida. Entre estos, el de Gal Gadot ha hecho eco en redes sociales, pues algunas personas lo consideraron “poco adecuado”.

“Descanse en paz Dr. Hawking. Ahora usted está libre de restricciones físicas. Su brillantez y sabiduría serán apreciadas para siempre”, escribió la intérprete de ‘Wonder Woman’.

Mientras que la reacción de la actriz fue muy bien recibida por los usuarios de la red social, destacó un comentario en el que una persona, que dio a entender que tenía capacidades diferentes, le indicó que su tuit tenía una percepción incorrecta respecto de las personas con estas condiciones físicas. “Creo que eres fantástica Gal, pero este tuit es muy capacitista. Sus limitaciones físicas no le impidieron cambiar el mundo. Las personas son discapacidades no desean morirse para liberarse de sus desafíos. Queremos ser valorados por lo que podemos hacer, no lamentarnos por lo que no”, tuiteó el usuario Adam B. Zimmerman.

Rest in peace Dr. Hawking. Now you're free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN