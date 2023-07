Galilea Montijo aclara que no estaba borracha en “La Casa de los Famosos”

Galilea Montijo se volvió tendencia en México por presuntamente conducir en estado de ebriedad la cuarta expulsión del famoso reality show de Televisa "La Casa de los Famosos", la reconocida conductora explicó qué fue lo que realmente pasó.

Durante la emisión del domingo 5 de junio del programa a los televidentes les llamó la atención la forma de hablar y las expresiones de la también actriz, por medio de redes sociales los seguidores iniciaron a cuestionar si Montijo se encontraba en estado inconveniente.

No obstante, Galilea decidió finalizar las especulaciones durante el programa "Hoy" de este lunes, aclarando que todo se debió que se le despegó la prótesis dental que tiene en plena transmisión, lo cual generó que se le dificultara hablar.

“Les quiero platicar qué me pasó el día de ayer a mitad del programa. Acabo de cumplir 50 años y después de mis 50 años ¿qué creen? que me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca”, afirmó.

Añadiendo que tenía miedo que se me saliera la prótesis en pleno programa, asegurando “Como que tengo que comprar de esa cosa que la pega más fuerte, entonces tenía mucho miedo de dar el Laura Bozzaso, que se saliera la prótesis que traía".

Montijo bromeó diciendo que sí le gusta el “agua de Jamaica”, sin embargo enfatizó que no se atrevería a asistir a su trabajo en un estado inconveniente enfatizando “La verdad me da mucho miedo, y sobre todo tener una responsabilidad como esa, no podría, entonces, nada más una disculpita para todos esos que pensaron eso de mí”.

Galilea Montijo fue acusada de estar bajo los efectos del alcohol en "La Casa de los Famosos México" pic.twitter.com/swk5D3N0ZB — Minuto Videos (@minutovideos) July 3, 2023