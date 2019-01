A Galilea Montijo “le vale” lo que diga el público

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Galilea Montijo ha desconcertado al público de Hoy durante las últimas emisiones, pues ya no aparece a cuadro en la última sección del programa pero en el inicio sí.

Inés Gómez Mont generó más polémica pues mientras se encontraba como invitada en el matutino mostró una fotografía de Galilea quien se encontraba recostada y con los ojos cerrados, además tenía una sustancia de color rojo en la cara, que parecía sangre.

“Qué valiente, el lunes damos los detalles de lo que pasó con Galilea”, fue lo único que dijo Gómez Mont.

Además la misma Inés la grabó en sus Instagram Stories agradeciendo a Clau, una de las maquillistas del programa, por un particular regalo que le dio.

“El mejor regalo que me has dado, un me vale mad… miren me vale mad…”, dijo Montijo en la grabación.

Internautas aseguraron que las palabras de la conductora de Hoy se referían a que no tomaba en cuenta los comentarios negativos, pues semanas atrás fue ‘destrozada’ en redes sociales por su confusión con la película Roma.