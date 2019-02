“Calladito te ves más bonito”: Galilea Montijo a Gael García

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 3 de febrero Gael García provocó polémica en Twitter cuando opinó sobre los tatuajes de Adam Levine mientras veía el Super Bowl LIII.

Esto debido a que Adam es el vocalista de Maroon 5, banda que se presentó en el medio tiempo del partido de fútbol americano.

El mensaje de Gael obtuvo cientos de comentarios negativos, situación por la que el actor borró la publicación. Sin embargo, varios medios de comunicación lograron captar el 'tuit'.

Este es el tweet que borró Gael García Bernal.

De acuerdo con información de Univisión, Galilea Montijo fue una de las personas que se sintió atacada, pues como sabemos tiene varios tatuajes, por lo que no se quedó callada.

Un poco molesta, le envió un mensaje a través del programa 'Hoy'.

"Muy respetable lo que él diga en su cuenta y muy respetable lo que él piense de los tatuajes, pero yo creo que los tatuajes son muy personales".

Continuó: "... Y cada quien hace de su cuerpo (mostrando su dedo índice, luego el medio, y finalmente el anular) lo que quiera. Hago así porque aquí tengo mis tatuajes y el hecho de que diga que se ven horribles".

"Mira, mejor Gael shhh”, agregó haciendo una señal de guardar silencio. Cabe destacar que en su dedo índice lleva tatuada la expresión "Shhh...".

Shanik intentó justificar a Gael explicando que él hizo referencia a la palabra "California" que Levine tiene plasmada en el abdomen, sin embargo, Montijo respondió: "No, lo que te pongas es tu cuerpo. Y siempre he dicho, así como no te hace un gañán o una mala persona los tatuajes, tampoco las corbatas te hacen decente ¡eh!".

Galilea siempre ha defendido a la gente que usa tatuajes.

Paul Stanley, quien también estaba presente en la sección del programa, aseguró que ese tipo de comentarios provocan la discriminación. Finalmente, Andrea Legarreta agregó que le pareció raro que Gael haya hecho ese tipo de declaraciones.

No es la primera vez que Galilea pide respeto sobre los tatuajes. En 2017 en Instagram envió un contundente mensaje a quienes cuestionan su decisión de tatuarse: "No es explicación lo que voy a escribir: los tatuajes no te hacen mala persona, así como las corbatas tampoco te hacen decente, yo respeto si no te gustan los tatuajes, así como respeto los gustos y creencias. No señales, no opines si no te consta algo. El mundo sería otro si aprendiéramos lo que realmente significa 'RESPETO'. Buen día".