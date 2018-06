Galilea Montijo ‘desnuda’ su corazón en Hoy

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En el programa de televisión Hoy, de Las Estrellas, se realiza la sección "Juego entre amigos", en la que participan esta vez Jorge "El Burro" Van Rankin y Galilea Montijo. Esta última revela algunos aspectos de su vida privada.

De acuerdo con información de redes sociales y el portal El Debate, Andrea Legarreta conduce “Juego entre amigos”, en Hoy, y en un formato de pregunta tras pregunta, logra que Galilea Montijo responda, por ejemplo, que el pozole es su comida favorita.

Pero, ¿qué causa felicidad en su vida a la famosa amiga y colega de Legarreta?

"Me causa felicidad ver la sonrisa de mi hijo Mateo, también cuando va a llegar el chequecito para pagar mis deudas...", señala.

A través de un video, Mateo, su hijo, confiesa que él sabe que a su mami le causa mucha alegría ver a un colibrí.

Y en un tono más serio, Montijo revela lo que la hace enojarse, aunque no tan a menudo, asegura.

"No me gusta enojarme mucho, pero lo hago cuando veo injusticias, también cuando me topo con gente hipócrita y cuando las cosas no están a tiempo."

El emotivo regalo

Resulta que la conductora de Hoy tras salir de su habitación encontró el pasillo de su casa y las escaleras llena de pétalos de rosa por lo que decidió capturar el emocionante momento en su cuenta de Instagram.

Al finalizar el recorrido de flores un pequeño obsequio y una carta esperaba a la conductora del programa Hoy quien además fue felicitada por su gran amiga Inés Gómez Mont y su esposo.

Entre los comentarios de los fans están estos mensajes:

"¡Mateo se pasó de bello! Que detalles de tu esposo @galileamontijo Felicidades reina".

"Hermosísimo detalle …feliz cumpleaños @galileamontijo k Dios t de muchos años más de vida...y bendiciones a tu hermosa familia".

"Feliz cumpleaños te deseo mucha felicidad en tu vida y muchas bendiciones te quiero mucho. Mi Gali. Desde Colombia".