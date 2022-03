Galilea Montijo responde rumores sobre romance con Maca Carriedo

La conductora del programa matutino “Hoy”, Galilea Montijo decidió responder a los medios sobre el presunto romance que sostuvo su excompañera, Maca Carriedo de forma extramarital, por lo que la conductora de Televisa de forma amable pidió a los medios dejar de cuestionar ese tipo de noticias sin tener pruebas.

Hace unos días circuló la noticia que Montijo tuvo un romance con Carriedo, a pesar de que la conductora se encuentra casada con el político, Fernando Reina Iglesias, por lo que los medios no dudaron en preguntar si estos rumores eran verdad, frente a esta situación la también actriz echó una carcajada y declaró que no pregunten cosas sin pruebas, manifestó estar incomoda con este tipo de preguntas.

“No manchen ya, muchachos, ya es enserio… Miren les voy a pedir a ustedes. Saben que yo les agradezco y yo muy linda siempre salgo a dar la cara, ya no me pregunten cosas sin pruebas, yo creo que es mejor, cuando salgan ese tipo de cosas, que aparte no sé quién las dijo; hay que tomarlas de quien vienen” detalló Galilea Montijo.

La también actriz dejó claro que aunque ese romance hubiera sido cierto no tendría problema en confirmarlo, pero según la presentadora es una mentira.

“Si algo sabes ustedes es que yo siempre he sido muy noviera, de toda la vida, si fuera cierto tampoco hubiera tenido nada de malo, no estoy en contra de nada ni de nadie” puntualizó Montijo.

¿Galilea Montijo y Maca Carriedo?

De acuerdo con las declaraciones hechas por @Chamonic Galilea Montijo engaño a su esposo Fernando Reina durante dos años con Maca Carriedo, quien también fue conductora del programa matutino “Hoy”, pero la relación extramarital terminó debido a que Carriedo le fue infiel.

Según el medio citado, Montijo llenó a Maca Carriedo de lujosos detalles: un auto marca Mercedes Benz y un departamento, entre otras cosas, mismas que arrebató cuando la supuesta relación terminó.

También se revela que el esposo de la actriz se enteró de esta infidelidad, lo que deja entrever que la pareja decidió seguir adelante a pesar del “tropiezo” de Galilea Montijo.