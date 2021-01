"Game of Thrones" tendrá otra precuela llamada ""Tales of Dunk and Egg"

ESTADOS UNIDOS.- El universo de "Game of Thrones" ("Juego de Tronos") continúa creciendo, ahora con una nueva serie que servirá como precuela.

La adaptación de "Tales of Dunk and Egg", ya está en principios de desarrollo de nueva cuenta con la cadena HBO, de acuerdo con información de Variety y se trataría de un programa de una hora de duración que se basa en las novelas y personajes creados por George R. R. Martin.

La historia se sitúa 90 años antes de los hechos que suceden en la historia que inspiró "Game of thrones", "Canción de hielo y fuego" (serie de novelas de Martin que incluyen "Juego de tronos", "Choque de reyes", "Tormenta de espadas", "Festín de cuervos" y "Danza de dragones", ya publicadas, más "Vientos de invierno" y "Sueño de primavera") y sigue a dos personajes Ser Duncan el alto (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg).

Aún sin nombres de escritores o talento ligado al proyecto, la fuente de Variety aseguró que es una prioridad para el canal para continuar con el éxito que significó "Game of thrones" cuya octava y última temporada terminó en mayo de 2019.

La serie "Tales of Dunk and Egg" incluye tres novelas: "The Hedge Knight" de 1998, "The Sworn Sword" de 2003, y "The Mystery Knight" de 2010, que años después, en 2015 se publicaron en conjunto con el nombre "A Knight of the Seven Kingdoms".

Esta sería la segunda precuela de la historia que se desarrolla en el ficticio continente Poniente en el que diferentes casas se disputan el control del Trono de hierro para ser los gobernadores de los siete reinos. Actualmente HBO trabaja en la serie "House of the Dragon", que llegaría a las pantallas en 2022 y que seguirá la guerra civil de Targaryen en Westeros que se conoce como la Danza de los Dragones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

La última entrega de James Bond, 'No Time to Die', se vuelve a posponer

Ha muerto José Ángel García, padre de Gael García

Netflix elegirá por ti la serie o película que debes ver según tus gustos