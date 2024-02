Ganador arrestado: así terminó Killer Mike tras los Grammy 2024

Los Grammy 2024 terminaron con grandes presentaciones de solistas y agrupaciones reconocidas, aunque el rapero Killer Mike finalizó la noche de la premiación 3 trofeos, esposas en sus muñecas y policías de cada lado.

The Hollywood Reporter subió un video del escandaloso momento en que el también activista era escoltado por varios miembros de la policía de Los Ángeles afuera de la Arena Crypto.com, lugar donde se llevaron a cabo los premios de la industria musical.

El portavoz de la policía de Los Ángeles, el oficial Mike López, declaró que Michael Santiago Render, conocido por todo Hollywood como Killer Mike, fue parte de un altercado dentro del recinto de los Grammy 2024, cerca de las 4 de la tarde. Por este motivo, el compositor estadounidense fue acusado de un delito menor.

Render de 48 años fue liberado bajo palabra alrededor de las 8:37 de la noche, sin embargo, deberá comparecer ante la Corte de Los Ángeles, el jueves 29 de febrero del año en curso.

Killer Mike dodged questions about what happened with his arrest at the #Grammys: “We’re not even going to allow you to ask that question. We’re going to get back to the real question - How did he do it? Three Grammys" https://t.co/ESx202c2hy