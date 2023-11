Gato gigante se apodera de esfera luminosa MSG en Las Vegas

Como parte de las promociones para ‘The Marvels’, la estrella más brillante del filme, o sea Goose el gato, se apoderó de la gigantesca pantalla esférica, conocida como la MSG Sphere, ubicada al este del resort Venetian en Las Vegas.

El adorable flerken sacó uno que otro susto al aparecer de repente en la pantalla LED externa de 54 mil metros cuadrados del increíble auditorio redondo, capaz de albergar eventos de hasta 20 mil personas en su interior.

La MSG esfera recién abrió sus puertas al público el 29 de septiembre de este año, con una presentación de la agrupación U2, titulada ‘U2:UV Achtung Baby Live at Sphere’.

El felino de ojos verdes se convirtió en el protagonista de las promociones para la secuela del Universo Cinematográfico de Marvel, debido a que antes de que se anunciara el fin de la huelga de actores, las estrellas de Hollywood tenían prohibido hablar y/o participar en cualquier evento y entrevista de los filmes que habían realizado.

Es por esto, que a los altos ejecutivos de Marvel Studios se les ocurrió que la perfecta (y única) opción que tenían para darle atención a ‘The Marvels’, era utilizando los encantos de Goose, quien incluso se hizo merecedor de su propio póster promocional para el filme.

