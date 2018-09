Así reacciona Geraldine Bazán ante la relación de Gabriel e Irina

Agencia

MÉXICO.- A pesar de que Geraldine Bazán se mostró muy tranquila luego de que se dieran a conocer las imágenes que confirmaban la relación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, la actriz mexicana retomó el tema en redes sociales y manifestó que no desea que sus hijas convivan con la nueva pareja de su ex.

Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer,inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas,NO es el caso aún. — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) 24 de septiembre de 2018

Geraldine Bazán empleó su cuenta de Twitter para recordar uno de los cuestionamientos de la prensa, y citando parte de su declaración, la artista puntualizó que por el momento Irina no cumple con las cualidades que ella considera primordiales para que una pareja de Gabriel puede convivir con las niñas que procreó junto a él.

“Lo que dije fue... En el momento en que el padre de mis hijas tenga como pareja a una buena mujer, inteligente y decente será el momento en el que conviva con mis hijas, NO es el caso aún”, subrayó Bazán.

¡Confirman relación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Geraldine Bazán fue madrina en la obra Mentiras el Musical, y al terminar la función varios medios de comunicación le preguntaron sobre las fotografías que confirmarían el romance entre Gabriel e Irina.

La actriz rompió el silencio luego de que su ex y padre de sus hijas, Gabriel Soto, fuera captado de la mano de Irina Baeva , actriz por la que se dijo el actor decidió separarse de ella.

Bazán confesó que las imágenes de su ex pareja no la impactaron. “No es nada sorpresivo, todo mundo lo sabía, pero no es parte de mi jurisdicción, (…) ya no tiene nada que ver conmigo” dijo la actriz al finalizar la función en el Centro Teatral Manolo Fábregas.

Con información del portal Quién.